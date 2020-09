Dreyer startet Initiative

Ludwigshafen.Erfrischung für Körper und Geist verspricht die „Bewegte Mittagspause“ am Donnerstag, 24. September, von 12.15 bis 12.45 Uhr auf dem Ludwigsplatz. Die Übungen mit Sport- und Gymnastiklehrerin Birgit Rothenbach können in Alltagskleidung und ohne zu schwitzen mitgemacht werden, so der Ludwigshafener Sportverband als Veranstalter.

Zum Abschluss der Reihe „Bewegte Mittagspause“ am 1. Oktober kommt Ministerpräsidentin Malu Dreyer nach Ludwigshafen. An diesem Tag startet sie die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ auf dem Platz der Deutschen Einheit oder bei schlechtem Wetter in der Rhein-Galerie.

Die Zahl der Teilnehmerzahl für die Aktion am 1. Oktober ist auf 50 begrenzt. Eine Anmeldung für alle Aktionen ist unter www.ludwigshafener-sportverband.de erforderlich. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020