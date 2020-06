Dritter Tag in Folge ohne neuen Fall

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Fälle ist in Ludwigshafen am dritten Tag in Folge stabil geblieben. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises waren am Donnerstag Stand 15 Uhr insgesamt 328 Menschen positiv getestet – genau so viele wie am Montag. Die Zahl der Genesenen blieb ebenfalls unverändert bei 315, so dass in der Chemiestadt aktuell weiterhin noch elf Personen infiziert sind. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.06.2020