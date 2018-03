Drogen versteckt in Zigarettenschachtel

Anzeige

Ludwigshafen.Drogen in einer Zigarettenschachtel und ein Küchenmesser „zur Selbstverteidigung“ haben Polizisten bei zwei Männern bei einer Kontrolle am Sonntagabend entdeckt. Nach Angaben der Polizei von gestern fahndeten die Beamten nach einer Sachbeschädigung in der Haveringallee nach den Tätern und kontrollierten deswegen in der Bismarckstraße vier Personen. Ein 21-Jähriger versuchte vergeblich zu flüchten und eine Zigarettenpackung, in der sechs Ecstasy-Tabletten und Cannabis versteckt waren, verschwinden zu lassen.

Ein 23-jähriger Begleiter des jungen Mannes, der sich gegen die Durchsuchung wehrte und die Beamten beleidigte, führte ein Küchenmesser mit sich – angeblich zur Selbstverteidigung. Mit der Sachbeschädigung hatten sie zwar nichts zu tun: Trotzdem erwartet den 21-Jährigen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, den 23-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. jwd