Drogenhändlerin fliegt durch Kontrolle auf

Ludwigshafen.Eine Drogenhändlerin ist der Autobahnpolizei bei einer Kontrolle in Ruchheim ins Netz gegangen. Wie die Beamten gestern mitteilten, wurde die 22-Jährige am Donnerstagmittag angehalten und zeigte in der Folge Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein Urintest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Im Wagen der Frau wurden zudem kleinere Mengen „Speed“ gefunden. Daraufhin wurde ihr Blut abgenommen und die Durchsuchung der Ludwigshafener Wohnung angeordnet. Den Ermittlern fielen dort neben 90 Gramm Marihuana auch psychedelische Pilze, auch „Zauberpilze“ genannt, in die Hände. Die junge Frau räumte ein, mit Cannabis zu handeln.

Anzeigen erstattet

Nachdem die Strafanzeigen gegen die Frau gefertigt waren, durfte sie die Dienststelle wieder verlassen. Sie ließ sich von ihrer 21 Jahre alten Mitbewohnerin abholen, die sicherheitshalber von den Beamten ebenfalls überprüft wurde. Es stellte sich heraus, dass auch sie Cannabis konsumiert hatte und somit fahruntauglich war.

Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auch sie erwarten Anzeigen wegen des Fahrens unter Einfluss von Drogen und Drogenbesitzes. Anschließend durften die beiden jungen Frauen die Ruchheimer Polizeiautobahnstation verlassen. jei

