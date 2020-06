Drogenkarriere begann mit 13

Ludwigshafen.Waffen und ein Labor: Am zweiten Verhandlungstag hat der Angeklagte die Vorwürfe teilweise eingeräumt. Vor dem Landgericht Frankenthal gab der 23 Jahre alte Ludwigshafener (wir berichteten) einen Einblick in ein von Betäubungsmitteln bestimmtes Leben. In Betracht kommt die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Mit Handschellen und Maske betrat der Angeklagte den großen Sitzungssaal im Frankenthaler Landgericht. Nachdem am ersten Prozesstag lediglich die Anklageschrift verlesen worden war, nahm der 23-Jährige die Gelegenheit wahr, sich zur Sache einzulassen. Schwer wog der Tatvorwurf, der sich auf vier Komplexe im Zeitraum zwischen Juni und Dezember 2019 bezieht. „Waffen und Drogen sind eine unselige Allianz“, zitierte der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch ein unter Juristen beliebtes Bonmot. Mehr als 3000 Ecstasy-Tabletten fanden die Ermittler allein am 28. Juli in der Wohnung des Mannes, darüber hinaus 400 Gramm Amphetamin sowie kleinere Mengen Marihuana, Haschisch, Kokain, LSD und die Partydroge MDMA.

Zum bewaffneten Drogenhandel wurde das Delikt, weil sich Teleskopschlagstock und Schreckschusspistole nebst geladenem Magazin in unmittelbarer Zugriffsnähe zu den Substanzen befanden. Die Pistole will der Ludwigshafener von einem Freund gekauft haben, „für Silvester“. Das Messer, das bei einer weiteren Durchsuchung auftauchte, sei „nur zum Pizzaschneiden“ gedacht gewesen und zudem ein Erbstück seines Bruders, der durch Suizid ums Leben kam. Überhaupt hat der gelernte Lagerist einiges durchgemacht: Pflegefamilie, Heim, Obdachlosigkeit, Alkohol seit dem 13., weitere Drogen seit dem 14. Lebensjahr. Mit den Jahren sei der Konsum – und auch der Schuldenstand – gestiegen. Nach konsumfreien Phasen zwischen 2012 und 2015 und ab August 2019 seien schon drei Monate später zehn Gramm Cannabis plus eine Flasche Cognac zur täglichen Dosis geworden. Seinen Rückfall erklärte der höflich, doch zuweilen unkonzentriert wirkende Angeklagte mit Einschüchterungsversuchen aus dem Umfeld seiner Ex-Freundin. In dieser Zeit verlor er auch seinen Arbeitsplatz, wenngleich der Ludwigshafener Ausbildung wie Schule mit überdurchschnittlichem Erfolg absolviert hat. Der Rückfall gipfelte in der Aushebung eines Labors in einem Partykeller, wo die Polizei synthetische Drogen im großen Stil entdeckte. Das Methanol habe er besorgt, räumte der junge Mann mit dem kurzrasierten Haar ein, von der Herstellung der insgesamt 1,2 Kilogramm Amphetamine habe er jedoch nichts gewusst. Richter Karsten Sauermilch will dazu drei mutmaßliche Komplizen befragen, die gesondert verfolgt werden.

