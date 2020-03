Drogerie Müller zieht in die Rhein-Galerie

Ludwigshafen.Drogerie Müller zieht als weiterer neuer Ankermieter in der Rhein-Galerie. Die Filiale mit mehr als 2000 Quadratmeter Fläche werde im Frühjahr 2021 eröffnet, teilte die Center-Verwaltung am Dienstag mit. Das „Müller Erlebniskaufhaus“ biete ein Sortiment von 180 000 Artikeln in den Bereichen Drogerie, Parfümerie, Naturkosmetik, Haushalt und Spielwaren. Keine Angaben machte Drogerie Müller darüber, ob dafür der Standort am Rathausplatz geschlossen werde. Der Elektronikmarkt Saturn hatte bereits Ende 2019 angekündigt, dass er vom Rathaus-Center in die Rhein-Galerie ziehe und dort im Herbst eine Filiale eröffne. „Nach der Ansiedlung von Saturn ist Müller eine weitere Ergänzung des Angebots“, freut sich Centermanager Christoph Keimes. Die Umstrukturierung des Einkaufszentrums soll im Frühjahr 2021 beendet sein. Neue Mieter sind auch JD Sports und Apollo Optik. ott

