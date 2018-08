Drohnenflug untersagt

Ludwigshafen.Wegen eines unerlaubten Drohnenflugs in der Froschlache muss ein 35-Jähriger mit einem Bußgeld rechnen. Nach Polizeiangaben von gestern ließ der Mann am Montag gegen 13 Uhr eine Drohne steigen und rief dabei einen Anwohner auf den Plan. Dieser meldete der Polizei, dass das Gerät nahe an Wohnhäuser fliegen würde. Der 35-Jährige gab an, Aufnahmen für ein Musikvideo zu machen. Da der Flug ohne Genehmigung über bewohntem Privatgelände, in einer Entfernung von 100 Metern zu Bahnschienen und in der Nähe eines Hubschrauberlandeplatzes eines Krankenhauses stattfand, wurden die Aufnahmen der Drohne sichergestellt. Zudem war diese nicht mit einer entsprechenden Plakette gekennzeichnet. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018