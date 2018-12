Duo betrügt Taxifahrer

Ludwigshafen.Ein etwa 20 bis 30 Jahre altes Pärchen, das sich gestern nach Ludwigshafen fahren ließ, hat einen 56-jährigier Taxi-Fahrer um 253,10 Euro betrogen. Dieser hatte nach Polizeiangaben die beiden vom Flughafen Hahn abgeholt und wurde in der Halbergstraße aufgefordert, anzuhalten. Danach stieg der Mann aus und gab an, nachdem er die Koffer ausgeladen hatte, dass er Geld holen und seine Frau warten würde. Wenig später lief jedoch die Frau in Richtung Mundenheimer Straße weg. Sie trug eine helle Jogginghose und hat lange dunkle Haare. Der Mann war mit einem Kapuzenpullover bekleidet. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0621/9 63-27 73 entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018