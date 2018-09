Duo schlägt grundlos zu

Ludwigshafen.Ein 22-Jähriger ist in der Bismarckstraße grundlos von zwei Jugendlichen attackiert und im Gesicht verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde er am Mittwoch gegen 17.20 Uhr von den Unbekannten angesprochen. Der 22-Jährige reagierte zunächst nicht. Ohne Vorwarnung sprang ein Jugendlicher auf seinen Rücken, während der andere ihn festhielt. Der 22-Jährige versuchte, sich zu befreien, wurde ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer bedroht. Die Angreifer flüchteten danach. Sie sind etwa 14 bis 16 Jahre alt und circa 1,65 bis 1,75 Meter groß. Einer trug eine Baseballkappe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden. ott

