Duo überfällt 47-Jährigen

Ludwigshafen.Ein 47-Jähriger ist von zwei Männern in der Hilgundstraße überfallen worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte er sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr mit einer Internetbekanntschaft verabredet und war beim Warten angegriffen worden. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt. Die etwa 25 Jahre alten Angreifer erbeuteten 100 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen der Verabredung und dem Überfall besteht, ermittelt die Polizei. Ein Täter ist etwa 1,80 Meter groß und hatte das Gesicht mit einer hellen Maske verdeckt. Sein Komplize ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0621/963-21 22. ott

