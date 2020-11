Durchfahrt ab Mitte Dezember wieder frei

Ludwigshafen.Nach dem Abriss der Pilzhochstraße soll die Durchfahrt an der Berliner Straße für Straßenbahnen und Autos am Freitagabend, 11. Dezember, wieder freigegeben werden, informiert Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. „Die Stadt und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) arbeiten dafür seit Anfang November auf Hochtouren.“ Da beim Abriss auch die Aufhängungen der Straßenbahn-Oberleitungen abgebrochen wurden, müsse für Ersatz gesorgt werden.

Die Fundamente der neuen Oberleitungsmasten wurden bereits betoniert. Nun werden die Masten gesetzt und die Fahrleitungen eingezogen. Die Arbeiten sollen nach Angaben der Verwaltung in den Nächten 1./2. Dezember, 2./ 3. Dezember sowie 7./ 8. sowie am 9. Dezember erfolgen. Thewalt: „Mit der Rückkehr zur Normalität auch in der Berliner Straße befindet sich der Abriss der Pilzhochstraße in seinen letzten Zügen. Alle Arbeiten verlaufen nach Plan.“ Für Fußgänger und Fahrradfahrer ist der Durchgang bereits seit Anfang November wieder freigegeben.

Nach Inbetriebnahme der Gleise nutzt die RNV die Strecke vorerst betriebsintern als Verbindung zum Betriebshof in Rheingönheim und als Ausweichroute bei Störungen. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020