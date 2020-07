E-Scooter sorgen für Ärger

Ludwigshafen.Sie sollen für mehr Bequemlichkeit sorgen, den innerstädtischen Autoverkehr verringern und das Leben in Maßen beschleunigen – die E-Sccoter. Doch in Mundenheim sorgen die sogenannten Elektro-Tretroller für Verdruss. Gleich vier Anträge von SPD und CDU lösten in der Ortsbeiratssitzung Diskussionen wegen des sorglosen Umgangs der Nutzer mit diesen Fortbewegungsmitteln aus. „Sie werden nach Gebrauch oft an problematischen Orten abgestellt“, kritisierte SPD-Sprecher Holger Scharff.

Dort stören sie zunehmend den „normalen“ Verkehr vor allem auf Geh- und Radwegen, blockieren oft Einfahrten und bescheren im schlimmsten Fall Unfallgefahr: „Sie sind umweltfreundlich – aber werden wie wildes Parken von Autos wahrgenommen,“ hat CDU-Sprecherin Wilhelma Metzler beobachtet. „Es gibt immer mehr Ärger mit diesen E-Scootern.“

Der Stadtverwaltung sind jedoch nach eigenen Angaben juristisch die Hände gebunden, wenn sie für Abhilfe sorgen will: Sie will mit den Anbietern ins Gespräch kommen – kann aber dabei aus rechtlichen Gründen kaum Druck ausüben.

Eine stadtweite Informationskampagne zur Nutzung von E-Rollern soll das Problem zumindest „entschärfen“. Die Anbieter dieser Vermietsysteme sollen in die Pflicht genommen werden, die Nutzer zu besserem Verhalten zu animieren. Die Informationspflicht muss nach Ansicht von Experten auch mehrsprachig einheitlich erfolgen.

In Arbeit ist für das nächste Jahr die Beobachtung des Verkehrs in der Wollstraße, in der mit mehreren Ausweichstellen an der Blies das Verkehrstempo zwischen Mundenheimer Friedhof und zum Beispiel dem Wertstoffhof seit 2018 herausgenommen wurde – nicht immer zur Freude von Autofahrern. Nun wollen die Stadtplaner mit kleinen Korrekturen feststellen, ob es eine Optimierung der ohne Zweifel erfolgreichen Verkehrsberuhigung gibt. Den Anwohnern scheint der aktuelle Zustand zu gefallen – von ihnen gab es bisher keinen einzigen Einwand.

Eine Verbesserung wird es auf jeden Fall für die Anwohner der Michelsgasse zwischen Pfarrer-Krebs- und Zedtwitzstraße geben: Dort wird ab November die nur 4,50 Meter breite Verbindungsstraße für 135 000 Euro ausgebaut. Parkplätze wird es dort auch in Zukunft nicht geben – aber dafür Regenschutz: Die Entwässerungsrinne künftig in der Straßenmitte soll die Häuser vor Regenmassen schützen. rs

