Ebel folgt Bauer

Ludwigshafen.Die protestantische Dekanin Barbara Kohlstruck hat mit Alexander Ebel (Bild) einen neuen Stellvertreter. Der 46-Jährige folgt Stefan Bauer, der nach Landau wechselt und am Sonntag, 8. Dezember, offiziell verabschiedet wird. Ebel war zuletzt fünf Jahre lang als Gemeindepfarrer in Altrip tätig. Der gebürtige Saarländer arbeitet bereits im Erweiterten Bezirkskirchenrat mit und ist Vorsitzender des Beirats für Öffentlichkeitsarbeit. Nach seinem Studium in Saarbrücken und Heidelberg war Ebel Vikar in Dannstadt und Assenheim. Sieben Jahre lang machte der zweifache Familienvater kirchliche Rundfunkarbeit, davon fünf Jahre als Evangelischer Privatfunkbeauftragter für Rheinland-Pfalz. Es folgten fünf Jahre im Landeskirchenrat – als persönlicher Referent von Kirchenpräsident Christian Schad.

Chancen bei der Ökumene

„Während ich Ökumene auf Kirchenleitungsebene oft eher als etwas schwierig empfunden habe und mir zu viel Kirchenpolitik im Spiel war, habe ich in den vergangenen Jahren die Ökumene vor Ort sehr zu schätzen gelernt“, sagt Ebel. Er sieht darin große, bei weitem nicht ausgeschöpfte Chancen. Offen ist der Pfarrer, so das Dekanat, insbesondere gegenüber neuen Gottesdienstformen und -zeiten. ott (Bild: Ebel)

