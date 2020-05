Ebertpark teilweise gesperrt

Ludwigshafen.Wegen zweier Rehe, die sich in den Ebertpark verirrten, hat die Verwaltung am Donnerstagmittag vorübergehend die gesamte Grünanlage gesperrt. Am frühen Nachmittag wurde der Park teilweise wieder geöffnet. Abgesperrt bleibt der Bereich nördlich der Eberthalle zur Sternstraße hin. Unterstützt von Jägern versuchten Mitarbeiter der Verwaltung, die beiden Rehe, die am Sonntagnachmittag zum ersten Mal im Ebertpark gesehen wurden, in den nördlichen Teil des Parkes zu locken, wo sie mit Futter und Wasser versorgt werden. Das Areal nördlich der Eberthalle wird mit Bauzäunen gesichert. Ziel ist es, die beiden Rehe zu betäuben und sie in einem für sie geeigneten natürlichen Lebensraum auszusetzen. Die Aktion wird tierärztlich begleitet. ott

