Ebertstraße: 53 Kastanien werden gefällt

Ludwigshafen. Sie zählt zu den prachtvollen Alleen in Friesenheim und wird in den nächsten Monaten teilweise gerodet. 53 morsche Kastanien müssen in der Ebertstraße gefällt werden, teilte die Verwaltung mit. Sie versprach aber, dafür Ersatz zu schaffen und 38 Bäume zu setzen. „Die Zahl der Neupflanzungen ist deswegen geringer, weil die Bäume mehr Abstand für ihr Wachstum brauchen“, lautete die

...