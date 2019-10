Ehepaar angegriffen

Ludwigshafen.Zwei betrunkene Jugendliche haben nach der Maudacher Kerwe einen 46-Jährigen und dessen Ehefrau angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, waren die 17- und 18-Jährigen in der Nacht zum Dienstag gegen 1.25 Uhr mit dem Rad auf dem Heimweg durch die Mittelstraße. Weil der jüngere Radfahrer in Schlangenlinien fuhr, fing das Ehepaar an zu lachen. Das machte den 18-Jährigen so wütend, dass er zu dem Mann ging und ihn zu Boden schlug. Er und sein Freund traten noch auf den liegenden 46-Jährigen ein. Als die Frau ihrem Mann helfen wollte, griffen sie auch diese an. Erst zwei Zeugen konnten die Situation beruhigen, bis die Polizei eintraf.

Rad zuvor gestohlen

Das Ehepaar wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, die Angreifer mussten mit zur Wache. Bei dem 18-Jährigen wurde laut Polizeibericht ein Promillewert von 1,32, bei seinem jüngeren Kumpel ein Wert von 2,5 gemessen. Zudem stellte sich heraus, dass der Ältere das Fahrrad in der gleichen Nacht an einer Maudacher Bushaltestelle gestohlen hatte. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019