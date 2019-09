Ehrenringe vergeben

Ludwigshafen.Für eine ehrenamtliche Tätigkeit von mehr als 25 Jahre sind neun ehemalige Stadträte mit dem Ehrenring der Stadt ausgezeichnet worden. Das Kommunalparlament verlieh am Montag einstimmig die Auszeichnung an Gabriele Albrecht, Peter Massar, Hans Mindl, Heike Scharfenberger, Udo Scheuermann und Hans-Joachim Weinmann (alle SPD), Klaus Schneider und Manfred Schwarz (beide CDU) sowie Bernhard Braun (Grüne). Sie hatten bei der Kommunalwahl im Mai nicht mehr für eine weitere fünfjährige Legislaturperiode kandidiert. Der Ehrenring ist nach der Ehrenbürgerwürde die zweithöchste Auszeichnung, die in Ludwigshafen verliehen wird. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wird die Verdienste der langjährigen Stadträte noch ausführlich würdigen – bei einem Festakt am 6. November, 18 Uhr, an deren alter Wirkungsstätte im Stadtratssaal. ott

