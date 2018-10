Ehrgeizige Pläne

Vorstandschef Martin Brudermüller ist ein glühender Asienfan, nachdem er dort mehrere Jahre das Geschäft für die BASF geleitet hatte. Brudermüller führt den Chemiekonzern seit Mai und will am 20. November seine Strategie bekanntgeben. Nach den jüngsten Ankündigungen für milliardenschwere Investitionen in chinesische Werke ist natürlich zu erwarten, dass der asiatische Kontinent ein wichtiges Element von Brudermüllers Konzept sein wird.

Der riesige Wachstumsmarkt ist auch für Arbeitnehmervertreter ein nachvollziehbarer Investitionsschwerpunkt. Zumal die BASF den Vorteil hat, dass sie den Markt – und seine Risiken und Widrigkeiten – bereits gut kennt und dort ein angesehener Geschäftspartner ist. Das Stammwerk Ludwigshafen, so beteuert das Unternehmen gerne, sei durch die ehrgeizigen Pläne nicht gefährdet. In China werden vorrangig Massenprodukte hergestellt, die direkt in den dortigen Markt fließen. Das bedeutet keine direkte Konkurrenz für Europa.

Trotzdem wird es für die Belegschaft in Ludwigshafen mittelfristig nicht einfacher werden. Die aktuellen Quartalszahlen der BASF waren nicht berauschend, Brudermüller ist unzufrieden und hat bereits einiges Nachjustieren angekündigt. Bekannt ist, schon, dass die Sparte Bauchemie zum Verkauf steht. Der Druck steigt...

