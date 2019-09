Ehrung für Spitzenleistungen

Ludwigshafen/Mutterstadt.In schwarzer Schlaghose, Jackett und Schlapphut stand Norbert Hartmann vor den 1000 Besuchern im Palatinum Mutterstadt. Der Anlass für den Auftritt in Zunftkleidung war feierlich – die traditionelle Lossprechung für 408 Auszubildende aus unterschiedlichsten Handwerksberufen. Der stellvertretende Obermeister der Zimmereiinnung Vorderpfalz gratulierte ihnen zur bestandenen Gesellenprüfung.

Techniker als nächstes Ziel

Einer von ihnen ist Florian Hüttner. Der 20-jährige Maxdorfer hat seine Ausbildung als Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik erfolgreich absolviert. „Die zwei Wochen bis zur Prüfung bestanden aus Lernen, ansonsten war es eher entspannt“, beschrieb der frisch gebackene Geselle, der als nächstes Ziel den Techniker anstrebt, die zurückliegende Zeit. Er ist Notenbester seines Handwerks und wurde – wie 37 weitere Azubis – besonders geehrt. „Die Feier ist sehr abwechslungsreich“, freute sich Hüttner über das Programm aus Tanz, Gesang, Comedy und einer Extrem-Bike-Show. Für letztere demonstrierte Raphael Pils, einer der weltweit erfolgreichsten Juniorenfahrer im Trialsport, sein Können.

So viel Show kam gut an, auch bei Tatjana Dürk. Die 22-jährige Kosmetikerin aus Böhl-Iggelheim hätte nicht erwartet, dass „so etwas auf die Beine gestellt wird“. Auch sie ist mit der Abschlussnote Gut Beste ihres Fachs geworden. Ihre berufliche Zukunft wird sie fortsetzen, wo sie ihre Ausbildung beendet hat – im Kosmetikstudio von Sabine Geiger und Eveline Gleichmann in Römerberg. Eine langfristige Zusammenarbeit sei angestrebt, bekräftigte die Ausbilderin.

Der Höhepunkt des Abends war im wahrsten Sinne des Wortes filmreif: Mit Samuel Simpson und Pascal Kindermann wurden in Mutterstadt zwei Oskarpreisträger gekürt. „Sie haben Spitzenleistungen im Handwerk erbracht und sind die Besten der Besten“, lobte Ehrenkreishandwerksmeister Hans Ziegle den Maurer und den Elektroniker. Beide haben eine glatte Eins in sämtlichen Prüfungsfächern erreicht.

Lediglich 60 Mal ist der Oskar des Handwerks in den zwanzig Jahren seines Bestehens in der Region vergeben worden. Das entspricht 0,5 Prozent aller Abschlüsse. Wie anspruchsvoll die Ausbildung im Handwerk ist, zeigt auch ein Blick auf die Durchfallquote: Im Bereich der Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz liegt sie konstant bei rund einem Drittel.

Dass die Nachfrage nach gut ausgebildeten, engagierten Fachkräften ungebrochen hoch ist, machte Hauptgeschäftsführer Jochen Heck deutlich. Die bei der dualen Ausbildung vermittelten Fachkenntnisse seien das Fundament fürs Berufsleben. Nun gelte es, sich nach erfolgreichem Abschluss weiterzuqualifizieren und das Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. dtim

