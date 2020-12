Ehrung für Svitlana Fedko

Ludwigshafen.Svitlana Fedko hat den Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen erhalten. Die 32-jährige Ukrainerin bekam den mit 1000 Euro dotierten Preis für herausragende Leistungen im Studiengang „Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung“ und für außerordentliches Engagement. Nach ihrem Jura-Studium in der Ukraine arbeitete Fedko in einer Kanzlei und in zwei Unternehmen, bevor es sie 2017 der Liebe wegen in die Rhein-Neckar-Region verschlug. An der Hochschule Ludwigshafen unterstützte sie als studentische Mitarbeiterin den Studiengang sowie das Präsidium. Zudem übernahm die 32-Jährige Ehrenämter im Verwaltungsrat des Studierendenwerks und im Studierendenparlament. „Trotz all dieser Aktivitäten erbrachte Fedko hervorragende Studienleistungen“, so Laudatorin Kerstin Gallenstein.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020