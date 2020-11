Eigene Filterblase zum Platzen bringen

Ludwigshafen.Donald Trump hat getwittert, dass er „im Labor gezüchtet wurde.“ Falschmeldungen wie diese können Passanten noch bis zum 9. Januar vor dem Kulturzentrum „dasHaus“ selbst produzieren. Der öffentlich zugängliche Fake-News-Generator von Norman Schäfer und Tobias Mittag soll die aktive Auseinandersetzung mit einem Phänomen fördern, das die beiden als eine Gefahr für die Demokratie bezeichnen.

„Seit Jahren gibt es eine unerträgliche Fülle an Desinformation in den sozialen Medien“, beklagen die Organisatoren von der Initiative für Freizeit und Musikkultur (IFM). Der Verein hat sich der Demokratieförderung verschrieben. Beim Kulturfestival „Salon Libertatia. Musik&Diskurs“ in Bad Sobernheim waren erstmals Schautafeln präsentiert worden, die nun nach Ludwigshafen wanderten.

„Massive Auswirkungen“ hätten Falschnachrichten auf die Gesellschaft, betont Schäfer. Destabilisierung und Spaltung seien die Folge. Verantwortlich hierfür macht er jene Gruppierungen, die in der „Neuen Rechten“ zu verorten seien. So nehmen die Stellwände auf dem Karl-Kornmann-Platz wiederholt Bezug auf die AfD, aber auch auf Kritiker der Corona-Maßnahmen.

Insgesamt 15 Beispiele für „Fake News“ wollen Schäfer und Mittag identifiziert haben. In den drei Kategorien Klima, Flüchtlinge und Covid-19 soll der Besucher Muster von Fehlinfo erkennen und sich anleiten lassen, diese zu entlarven. So ist zu erfahren, dass Greta Thunbergs Mutter in Wirklichkeit keine Alkoholikerin ist – und dass so mancher der behaupteten „Impftoten“ infolge von Teststudien gar nicht existiert.

Auf anschauliche Weise sollen Medienkompetenz gestärkt und „Filterblasen durchbrochen“ werden. Maßgeblich beteiligt an der Umsetzung des von der Landesanstalt für politische Bildung geförderten Projekts sind die Macher von Volksverpetzer.de. Die linksgerichtete Webseite sammelt Meldungen zu kontroversen Themen und bekämpft nach eigenen Angaben „Hetze und Fake News“. Nach Einschätzung von Norman Schäfer liegt die Zunahme von Falschnachrichten auch daran, dass „journalistische Gatekeeper ihre Rolle eingebüßt“ hätten. Den Raum füllten die sozialen Netzwerke, moderne Technologien machten eine schnellere Verbreitung von Beiträgen möglich.

Hier wünscht sich Schäfer ein stärkeres Eingreifen von Facebook, Twitter und Co. Inhalte, die bei „Faktencheckern“ wie Correctiv oder Mimikama durchfielen, sollten umgehend gelöscht werden.

In der Pflicht sehen die Organisatoren aber auch Politik, Medien und Wissenschaft. Diese müssten ihre Kommunikation verbessern, um Vertrauen zurückzugewinnen. Umgekehrt müsse sich der Bürger auf Experten verlassen, etwa bei der Bewältigung der Pandemie. Dass die Fake-News-Aktion im öffentlichen Raum stattfindet, hat Norman Schäfer zufolge überwiegend positive Resonanz hervorgerufen. In vier Orten sei es allerdings zu Angriffen auf Schautafeln gekommen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020