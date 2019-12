Eilantrag war eine Fälschung

Ludwigshafen.Beim Verwaltungsgericht Neustadt ist am Mittwoch ein zweiter Eilantrag gegen die geplanten Baumfällungen neben der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd eingegangen – der sich wenige Stunden später als Fälschung herausstellte. Als die Kammer per Fax den vermeintlichen Absender, den Landesverband des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND), um Erläuterungen bat, flog der Schwindel auf. „Der BUND hat keinen solchen Antrag gestellt. Die Unterschrift der Landesvorsitzenden ist gefälscht“, stellte Sabine Yacoub, Chefin des Umweltverbandes, klar. Sie hat keine Ahnung, wer das Schreiben verfasste. „Es gab früher schon ähnliche Fälle, in denen der Verband missbraucht wurde.“

Beschluss noch in dieser Woche?

Anders als im gefälschten Eilantrag behauptet, lehnt der BUND die Rodungen von 14 Platanen nicht ab. „Man wird nicht darum herumkommen, die Bäume für die Baustelleneinrichtungen zu entfernen. Wir plädieren aber für eine Umpflanzung der Platanen“, so Yacoub. Die Verwaltung hatte gleichwertige Ersatzpflanzungen versprochen.

Den ersten – tatsächlichen – Antrag auf einstweilige Verfügung gegen die Rodung hatte die Fraktion Grüne und Piraten am Sonntagnachmittag gestellt. Darauf stoppte die Stadt die Arbeiten. Die Baumfällungen sind nach Angaben der Verwaltung wegen der Baustelleneinrichtung nötig. Das Verwaltungsgericht, so eine Sprecherin, werde über den Eilantrag möglicherweise noch in dieser Woche entscheiden. ott

