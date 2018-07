Ein akustisches Denkmal für Ludwigshafen

Anzeige

Treiben dürfen unterdessen auch die eigenen Sinne. In Timo Schusters Fotoausstellung „Utopie aus Industrie“ darf man zwischen stillgelegtem Mühlendasein und gleißendem Nachtflutlicht ein letztes Mal den optischen Wandel der Walzmühle vom Arbeitsplatz zum Einkaufsort verfolgen – bis einem die „Geschichte des Verstummens“ selbst ins Ohr dringt. Denn auch wenn Discjockeys wie Oliver Rack den Szeneort Walzmühle als „einmaligen Kristallisationspunkt“ der Party-Kultur am Rhein preisen, an dem 1994 sogar die erste „Time Warp“ die Spitzen des Old School-Techno zelebrierte: Die Geräusche der Mühlengänge, die zuletzt noch Tierfutter produzierten, erstickten sie.

Insofern sind die Audiocollagen von Christine Gehrlein und Fides Schopp an manchen Stellen durchaus auch kompromisslos bis zur Melancholie. Denn vom Weizen, der hier einst gemahlen wurde, um einen Mangel zu tilgen, ist hier nur noch die Berliner Schrippe übrig, die es beim Bäcker im heutigen Einkaufszentrum zu erwerben gibt. Der heutige Mangel, daran lassen die Macherinnen keinen Zweifel, ist einer an Wissen, das in Broschüren verstaubt, die kaum jemand zu Gesicht bekam. Vielleicht kann man die ambitionierte Serie der beiden Künstlerinnen auch so verstehen – dass sie selbst die Mühle wieder in Gang setzen wollen, um Klarheit zu schaffen, wo oft noch heute die mythischen Gespenster einer Stadt herumspuken. Ein mutiger Vorstoß, wie er sich denkwürdiger kaum präsentieren könnte.

