„Ein Aufruf zu Frieden und Toleranz“

Ludwigshafen.„Wir erinnern heute an mehr als 50 000 Menschen aus unseren europäischen Nachbarstaaten“, sagte Jutta Steinruck. „Sie wurden zwischen 1939 und 1945 genötigt, als Kriegsgefangene, als Dienstverpflichtete oder als Zwangsarbeiter auf dem Gebiet der Stadt Ludwigshafen zu arbeiten“, erklärte die Oberbürgermeisterin. „Viele überlebten diesen Zwangsdienst nicht.“ An 596 Opfer erinnere das internationale Ehrenfeld auf dem Hauptfriedhof, auf dem die erste Gedenkfeier für die Zwangsarbeiter, die während der Zeit des Nationalsozialismus in Ludwigshafen waren, stattfand. Die meisten der auf dem Gräberfeld bestatteten Menschen stammten aus Polen und der ehemaligen Sowjetunion, führte Steinruck aus.

Datum bewusst gewählt

Bewusst sei der 23. März für die Gedenkfeier gewählt worden, die vom Internationalen Bauorden zusammen mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Mannheim-Ludwigshafen, der Kinderhilfe Ukraine – Rhein-Neckar für Novograd Volynskij und der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar mit Unterstützung des Stadtarchivs veranstaltet wurde: Dieses Datum, an dem vor 73 Jahren die Amerikaner die Chemiestadt befreiten, solle als zusätzlicher Ludwigshafener Gedenktag etabliert werden – „für die Opfer der Zwangsarbeit, aber auch als Gedenktag unserer eigenen Befreiung“, so Steinruck.

Knapp drei Millionen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion seien zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert worden, etwas mehr als zwei Millionen von ihnen stammten aus der Ukraine, erläuterte die ukrainische Generalkonsulin Alla Polyova. Eine Unterscheidung, die heute nur noch selten gemacht werde. „Der Zweite Weltkrieg ist lange vorbei, aber die Toten mahnen uns“, betonte sie in ihrer Ansprache. In diesem Appell verberge sich „der Aufruf zu Frieden, Völkerverständigung und Toleranz.“