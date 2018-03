Ein Experiment wird aktuell

Anzeige

Mehrfache Flucht

Sieben Holzgestelle, die auf ein Leben in den Ländern Dänemark, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, der Tschechischen Republik, Palästina, Schweden, Mexiko und die USA hinweisen, schmücken den Ausstellungsraum. „Manche Kinder tauchen auch zweimal auf“, erklärt Bey. Denn einige Familien seien mehrfach geflüchtet.

So auch Bertolt Brecht und seine Frau Helene Weigel, deren erstes Ziel Dänemark war. Sie verließen Berlin am 28. Februar 1933. Tochter Barbara, die damals zwei Jahre alt war, wurde als englisches Kind aus dem Land geschmuggelt, Sohn Stefan kam mit dem Flugzeug über Prag. In der Schweiz war die Familie wieder vereint. Später lebte sie in Los Angeles.

Barbara Brecht-Schall war Schauspielerin und Kostümbildnerin in der DDR, ihr Bruder blieb in den USA als Theaterwissenschaftler und Schriftsteller. Die Kinder von Anna Seghers, Peter (Pierre) und Ruth Radvanyi, lebten sieben Jahre im Exil in Frankreich, bevor die Familie nach Mexiko weiterzog.

Manche der Kinder blieben im Exil-Land, andere kehrten in die Heimat zurück. Anja Steckel, die später Ott hieß, wurde Schauspielerin in der Schweiz und der Bundesrepublik. Adam Zweig, Sohn von Arnold Zweig, lebte in Palästina und machte in den USA Karriere als bekannter Eiskunstläufer.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.03.2018