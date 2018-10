Ludwigshafen.Es ist merkwürdig ruhig in der Kropsburgstraße. Wird das Jugendzentrum (Juz) in Mundenheim noch saniert? Nein, die Decke sei durch die Renovierung einfach nur schalldicht geworden, erklärt Matthias Becker den gedämpften Geräuschpegel um das Gebäude. „Es war früher wirklich lauter, nun ist alles ruhig“, freut sich der Ethnologe.

Seit dem 19. September sind wieder alle zehn Räume der Einrichtung der ökumenischen Fördergemeinschaft geöffnet. Auch Fenster, Wände und die sanitären Anlagen wurden während der einjährigen Maßnahme aufwendig eingerissen, hochgezogen oder erneuert.

Die Kosten von insgesamt 250 000 Euro kamen aus dem Topf der „SWR Herzenssache“ – einer wohltätigen Kinderhilfsaktion des „Südwestrundfunks“ und des „Saarländischen Rundfunks“. Ein Jahr habe die Renovierung angedauert, wie Sozialpädagogin Alexandra Beck erklärt. Für die Zusage musste Stefan Gabriel, Leiter des Juz, eine Kostenaufstellung und eine Beschreibung von Projekten darlegen. „Das war ein größerer Antrag“, weiß Beck.

Um das Jugendzentrum in Mundenheim herum befindet sich ein sogenanntes Notwohngebiet, in dem bedürftige Menschen leben. Da die Besucherzahl durch die Kinder der Familien von Geflüchteten angestiegen sei, habe man die Kapazitätsgrenze der Einrichtung erreicht, erklärt Becker. Die alten Räume hätten nicht mehr ausgereicht. Der Zuschlag der „SWR“-Jury kam zur rechten Zeit.

Ein Jahr nach Baubeginn steigt lediglich noch ein wenig der Farbgeruch in die Nase. „Unsere Heizungen werden lackiert – das sind quasi die Nachwehen“, sagt Becker, „der Unterschied zu früher muss enorm sein. Das kriege ich aus Erzählungen mit“, freut er sich. Becker ist seit 2017 Teil des Juz-Teams.

Größere Räume nach Umbau

Durch den Umbau wurden Räume verlegt. So gelang es, manche Zimmer neu zu gestalten. „Unser Café ist nun um die Hälfte größer“, erklärt Becker. Das „Entzerren“ mache vieles besser. „Beim Reinkommen ist es außerdem ein ganz anderes Gefühl“, freut sich auch Beck über die hellen, lichtdurchfluteten Räume. „Bisher sind alle Kinder zufrieden – auch über die weißen Wände“, muss Becker schmunzeln und weiß um die Gefahr eines hellen Anstrichs. Es gebe bereits Überlegungen, wie die Wand verschönert werden könne. So könnten die Kinder die Räume zum Beispiel selbst gestalten. „Damit sie lernen, darauf mehr Acht zu geben“, nennt Beck die pädagogische Absicht dahinter. So wurde beispielsweise bereits die Bar mit einem Mosaik aus bunten Glassteinchen verputzt.

„Darf ich in dem neuen ’Chillraum’ spielen“, fragt ein Mädchen, das auf die Betreuer zu rennt. Selbstverständlich ist die Antwort „Ja“ und das Mädchen verschwindet glücklich in einem großen hellen Zimmer mit Couch, Stühlen und Sofa.

Angebot über Hilfe hinaus

Von weiter hinten sind Rufe aus dem Sportraum zu hören: Vier Jugendliche wollen gerade an der Tischtennisplatte herausfinden, wer am besten mit dem kleinen, gummibeschichteten Schläger umgehen kann. Im Gemeinschaftsraum spielt eine andere Gruppe Karten. Zwischenzeitlich dreht ein Junge die Musikanlage auf volle Lautstärke auf; der britische Popstar Ed Sheeran ist auch in Mundenheim ein Star. „Die Kinder hören viel Musik mit Gesang“, sagt Becker und muss umgehend grinsen. Ein anderer Hobby-DJ legt sofort deutschen Hip-Hop auf – Ed Sheeran verstummt.

Auch während der Umbaumaßnahmen mussten die Betreuer das Kunststück vollbringen, 50 bis 60 Kinder zu betreuen. „Alles hat in einem Raum stattgefunden“, erklärt Beck. Gruppen und Kurse wurden nacheinander abgehalten. „Wir sind hier die einzige Anlaufstelle für Kinder“, kennt Becker die Bedeutung der Einrichtung.

Mitunter finden sogar Erwachsene den Weg ins Juz. Eine Frau aus der Nachbarschaft steht im Büro, um ein Fax zu verschicken. „Unsere Arbeit geht über die typische Jugendhilfe hinaus“, so Becker, „wir helfen bei bürokratischen Angelegenheiten, wie dem Ausfüllen von Formularen.“ Leiter Stefan Gabriel habe viele der Nachbarn bereits als Jugendliche betreut, weiß Beck um die intensive Beziehung zur Nachbarschaft.

Neben Tipps für Eltern werden vier Mal pro Woche auch spezielle Gruppenarbeiten angeboten. Durch Ausflüge zum Klettern, Training mit dem Therapiehund „Pebbels“ oder beim Reiten werde das Selbstbewusstsein der Kinder oder deren Frustrationstoleranz gestärkt. Beck erklärt wie: „Die Kinder sollen Erfahrungen machen, die es so für sie im Alltag nicht gibt.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018