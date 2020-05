Ein Infizierter mehr in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist binnen eines Tages geringfügig um eins auf 292 gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes vom Mittwoch wurden 223 Menschen im Rhein-Pfalz-Kreis positiv auf Covid-19 getestet – dies sind sieben mehr als am Dienstag. In Speyer erhöhte sich die Zahl der Infizierten um eins auf 83, in Frankenthal blieb sie unverändert bei 42. Laut Gesundheitsamt gelten 564 der 640 Infizierten mittlerweile wieder als genesen. ott

