Ein kleiner Reiseführer durch den Hemshof

Ludwigshafen.Schön und liebevoll gestaltet, klar und übersichtlich strukturiert: Die druckfrisch vorliegende „Stadtteilbroschüre Hemshof Ludwigshafen“ ist gleichsam ein kleiner und sehr feiner Reiseführer durch den Stadtteil. Auf dem Titelblatt findet sich auch ein erster Hinweis auf die Urheber der Handreichung – „Von uns für euch!“ ist dort zu lesen. Hinter diesem „uns“ verbergen sich sechs Kinder und Jugendliche aus dem Hemshof, Yigit, Sila, Polat, Deliyah, Enes und Evra, die die Broschüre im Rahmen eines Projekts der Jugendfreizeitstätte Treff International (TI) erstellt haben. Die Zehn- bis 14-Jährigen haben hierfür Schulen und andere Orte besucht, die eine besondere Bedeutung für die Bewohner des Stadtteils haben und sich vor allem an Kinder und Jugendliche richten.

Auf 35 bebilderten Broschüren-Seiten werden die Ergebnisse ihrer Erkundungsstreifzüge nun vorgestellt, gegliedert in die Rubriken Schulen, Freizeit (draußen und drinnen), Einkaufsmöglichkeiten und Sehenswertes – unter letztere fallen auch Kultureinrichtungen wie die Galerie Wilhelm oder das Stadtmuseum.

Ein Jahr lang habe sie sich seit Februar 2018 einmal wöchentlich mit den Kindern getroffen, berichtet Diana Prodanovic vom Treff International, die das Projekt mit Unterstützung von Magdalena Striebinger vom Ludwigshafener Frauencafé durchgeführt hat. Die jungen Teilnehmer fotografierten, recherchierten, erstellten Texte. Viele Ideen für die Broschüre seien von den Kindern selbst gekommen, so Prodanovic. Ihren Ursprung hatte die Aktion in einer Projektausschreibung der „Ich kann was!“-Initiative der Deutschen Telekom Stiftung, erklärt TI-Leiter Ibrahim Yetkin – mit 2700 Euro habe die Stiftung das Projekt unterstützt.

Auftrag Integrationsarbeit

Der Treff International ist eine offene Jugendeinrichtung im Hemshof, die niedrigschwellige Angebote für Kinder und Jugendliche bereithält, mit dem besonderen Auftrag, Integrationsarbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu leisten. Träger ist der Protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen. In dem Stadtteil lebten viele migrantische Familien, führt Yetkin aus.

„Ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung für Jugendliche, eine Idee zu haben und sie dann auch umsetzen zu können und zum Schluss etwas zu haben, was wirklich nützlich ist, was hilft, was anderen gefällt“, betont Dekanin Barbara Kohlstruck mit Blick auf die Broschüre. Zu deren Leser-Zielgruppe zählten sowohl Jugendliche als auch viele Ältere, merkt Yetkin an.

Außer im TI werden die insgesamt 200 Exemplare in weiteren Kinder- und Jugendinstitutionen sowie unter anderem auch in der Stadtbibliothek und im Rathaus ausgelegt. Geplant sei zudem, die Broschüre auf die Internetseite des TI zu stellen.

