Ein Kranz des Gedenkens

Jutta Steinruck legt den Kranz am Lutherturm nieder. ACHIM KEIPER (aci)

Ludwigshafen.75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 hat Rathauschefin Jutta Steinruck (SPD) am Freitag mit einer Kranzniederlegung an das Datum erinnert. „Auch wenn Ludwigshafen bereits seit dem 23. März 1945 befreit war, kommt dem 8. Mai für uns eine hohe Bedeutung zu; nicht zuletzt, weil infolge des Kriegs noch mehr als die Hälfte aller Einwohner über ganz Deutschland verstreut waren. Wir sind verpflichtet, dafür zu wirken, dass sich solche Geschehnisse nicht wiederholen“, so Steinruck. jei

