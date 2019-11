Ludwigshafen.In Gedenken an die Kriegstoten hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Volkstrauertag, Sonntag, 17. November, einen Blumenkranz am Ehrenmal auf dem Ludwigshafener Hauptfriedhof niedergelegt. Im Rahmen einer Feierstunde des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge hielt die Rathauschefin zudem eine Gedenkrede. jei (Bild: Keiper)

