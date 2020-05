Ein neuer Fall in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist übers Wochenende geringfügig auf 303 angestiegen, das ist einer mehr als am Freitag. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind im Rhein-Pfalz-Kreis bislang 226 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden – zwei mehr als am Freitag. In Frankenthal wurden 42 Fälle registriert, die Zahl blieb gegenüber Freitag unverändert. Ebenfalls keine neuen Fälle werden aus Speyer gemeldet, hier sind 84 Infizierte bekannt. tbö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.05.2020