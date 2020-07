Ein neuer Infizierter in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Der deutliche Anstieg der Corona-Fälle in Ludwigshafen am Dienstag hat sich tags darauf nicht fortgesetzt. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises kam bis Mittwoch Nachmittag ein weiterer Infizierter hinzu. Damit beträgt die Gesamtzahl 357. Davon gelten 339 Menschen als genesen. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis wurde am Mittwoch eine weitere Covid-19-Infektion gemeldet. In Frankenthal sowie in Speyer blieb hingegen die Lage unverändert. ott

