Ein Ort zum Energie tanken

Ludwigshafen.Ein runder Teppich liegt im Zentrum des Raums, darum sind Sitzkissen gruppiert. Das Ambiente ist in warmen Farben gehalten, Gelb-, Rot- und Orangetöne herrschen vor, und Vorhänge dimmen das einfallende Licht der Sonne, die an diesem Vormittag hell über der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch scheint – wo der „Raum der Stille“ kurz zuvor offiziell eingeweiht wurde. „In unserem Leitbild haben wir bewusst den Begriff ‘eine Schule zum Leben und Lernen’ gewählt“, erläuterte Schulleiterin Gaby Lausberg. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass es Orte gibt, an denen die Schüler und die Lehrer einfach nur Mensch sein können.“

Einer dieser Orte sei nun der „Raum der Stille“, der mit Unterstützung eines Ökumenischen Förderprojekts des Bistums Speyer und der Evangelischem Landeskirche der Pfalz an der Oggersheimer Schule eingerichtet wurde. „Hier kann die Sehnsucht nach Ruhe gestillt werden, man kann sich aus dem hektischen Treiben des Alltags ausklinken, Energie tanken“, so Lausberg bei der Einweihung.

„Um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden und jeden willkommen zu heißen“, hätten die Mitglieder des Organisationsteams bei der Einrichtung im Raum darauf geachtet, „dass er weltanschaulich offen gehalten ist.“ Federführend organisiert wurde das Unterfangen von den Lehrern Matthias Naumer und Marion Diemer. Naumer, der das Konzept bei einer Fortbildung kennengelernt hatte, fungierte auch als Hauptinitiator. „Wir haben eine tolle Sportanlage, wir haben einen riesigen Musikbereich“, erklärte er, aber: „Es ist hier sehr schwierig, einen Rückzugsort zu finden“.