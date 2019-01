Ein Paradies für Bastelfreunde

Ludwigshafen.Bereits zum siebten Mal hat die Rhein-Neckar Creativ-Messe die Friedrich-Ebert-Halle am Wochenende in einen riesigen Bastel- und Handarbeitsmarkt verwandelt. Schon vor der Eröffnung am Samstag bildete sich eine Schlange von Begeisterten, die darauf brannten, die Halle zu erstürmen.

„Im Februar 2012 feierte die Creativ-Messe ihre Premiere in der Friedrich-Ebert-Halle“, erzählte der Veranstalter Burkhard Lange, Geschäftsführer von Expo Concept aus Essen. Mit dieser Messe habe die Metropolregion ein eigenes Forum rund ums Handarbeiten, Basteln und kreative Gestalten. „Jährlich konnten wir die Besucherzahlen steigern. Ob Bummeln, Kaufen, Mitmachen oder sich kreativen Austauschen - diese Messe hat Wohlfühlcharakter für Jung und Alt.“

Rund 100 Aussteller aus Deutschland, Frankreich, England, den Benelux-Ländern, der Schweiz, Österreich und Tschechien präsentierten den rund 11 000 Besuchern auf 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihre Waren: vom Glitzerknopf über Korktaschen, Tausenden Stoffballen und Wollknäuel, Perlen, Glas, Bastelbedarf bis zu Käse aus dem Bergischen Land, Olivenholzlöffeln und Salami aus Frankreich.

Mit von der Partie waren aber auch namhafte Händler aus der Region bis hin zur international tätigen Teleshopping-Agentur mit Bastelbedarf. Das Woll- und Bärenstübchen Blümmel aus Mannheim-Seckenheim versüßte den Strickerinnen mit Wolle zu reduzierten Preisen den Generationenwechsel. Jutta und Reginald Blümmel verabschiedeten sich bei ihren Kunden mit herzlichen Umarmungen in den Ruhestand und stellten die neuen Inhaberinnen Sandra Kling und Rosemarie Berthold als ihre Nachfolger vor.

Bei „Stoffe Wende“ aus Nettetal konnten die Besucherinnen bei einem Angebot aus 700 Ballen Dekostoff für Läufer, Kissen und Taschen fündig werden. Aber auch fertige Rucksackbeutel mit Motiven von London, Berlin und New York konnten Nichtnäherinnen erstehen und trotzdem etwas Besonderes haben. „Für eine Stammkundin habe ich heute Leinen für Brotkörbchen dabei“, erzählte Gabi Wende.

Für Babys und Puppen bot Nina Nac aus Arnsberg im Sauerland Stoffzuschnitte aus pastellfarbener Baumwolle, Jersey und Vlies an. Als Neuheit präsentierte Hans-Jürgen Wildner aus Monheim am Rhein einen stehenden Schirm mit doppelter Bespannung, wobei beim Zumachen die nasse Seite immer innen ist. Es gab aber auch Lampen aus Polypropylen zum Selbstbasteln, die sogar in der Spülmaschine gereinigt werden können.

Mit Etageren aus Sammeltassen machte Steffi Neumann Lust, aus geerbtem Porzellan Neues zu schaffen - und verkaufte die passenden Bohrer und Bausätze für den versierten Heimwerker. „Das Thema Backen ist momentan ein ganz großer Trend. Daher haben wir als aktive Ideengeberinnen den Backclub ,Tortenglucken’ aus Worms, die die Leute mit Essbarem glücklich machen“, ergänzte Burkhard Lange. „Wir haben Backmischungen, buntes Fondant, Glitzerpulver und Ausstecker, um die schönsten Torten, Backwaren oder Cupcakes zu kreieren“, sagte Teuni Arends von „Tasty me“ aus den Niederlanden.

Kinder konnten Workshops besuchen, filzen, holbrennen, stempeln oder Kekse dekorieren. Die Besucherinnen waren alle begeistert: „Ich bin schon das vierte Mal hier. Die Messe gefällt mir sehr gut. Ich habe Kartenbastelzubehör und Fensterdekos gekauft“, berichtete Anne Pfundstein (62) aus Ludwigshafen. „Ich bin bereits das fünfte Mal hier. Auf der Messe gibt es schöne Anregungen. Mich interessieren besonders Stoffe für meine Kinder und Schmuck“, meinte Christina Kruppp (38) aus Oftersheim. „Das Angebot ist vielfältig. Ich lasse mich noch von den Anregungen inspirieren“, sagte Margit Vogel (62) aus Ludwigshafen. (jom)

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 27.01.2019