Ein Pionier unseres Kalenders

Gerade liegt ein Jahreswechsel hinter uns. Und es ist völlig normal, dass auf den 31. Dezember 2020 der 1. Januar 2021 folgt. Doch selbstverständlich ist dies keineswegs. Denn seit gerade einmal der Hälfte dieser mittlerweile 2021 Jahre zählen wir den Lauf der Zeit auf der Basis der Geburt von Jesus Christus. Ein Pionier dieser Zeitrechnung kommt aus unserer Region: der im linksrheinischen Altrip geborene Abt Regino.

Seit Beginn der Zivilisation streben Gesellschaften danach, Ereignisse in einen zeitlichen Rahmen einzuordnen. Im Römischen Reich bildet der Amtsantritt der jeweiligen Konsuln die Basis dessen. Ist die Bezeichnung von Ereignissen davor notwendig, so wird ab der Gründung Roms („urbe condita“) gerechnet.

Ein Problem bleibt die Einteilung des einzelnen Jahres: Wie kann das mathematische Konstrukt Kalender mit den astronomischen Grundlagen (Mond- oder Sonnenjahr) in Einklang gebracht werden? Der römische Konsul Julius Cäsar glaubt, dafür eine Lösung zu haben: Mit dem nach ihm benannten Julianischen Kalender wird im Jahre 45 vor Christus gemäß ägyptischem Vor-bild jedes vierte Jahr zum Schaltjahr, dazu dem Februar ein Tag hinzugefügt. Dadurch wird das Jahr im Mittel 365,25 Tage lang – nach damaligem Wissensstand optimal.

Wann ist Christi Geburt?

So wird denn auch mehr als tausend Jahre lang verfahren. Mit Ausbreitung des Christentums, das seit 325 Staatsreligion im Römischen Reich ist, entsteht jedoch bald das Verlangen, historische Ereignisse zum Leben Jesu in Bezug zu setzen. Als Basisdatum wird anfangs nicht nur an Christi Geburt gedacht, sondern auch an seinen Tod. Erst allmählich setzt sich Christi Geburt als Grundlage der Berechnung durch.

Dreh- und Angelpunkt wird damit naturgemäß die Frage, wie man das Geburtsjahr Jesu Christi verortet. Die Evangelien, entstanden etwa 60 bis 100 Jahre nach seinem Tod, machen dazu nur wenige, zudem widersprüchliche Angaben. Nach Matthäus etwa wird Jesus zu Lebzeiten des Königs Herodes geboren, der im Jahre 4 nach Christus stirbt. Angesichts dessen kann die Angabe von Lukas, Jesus sei während einer Volkszählung geboren, nicht stimmen. Denn die Amtszeit des Quirinius, der diese Volkszählung anordnet, beginnt erst im Jahre 6.

Aus den Angaben der Bibel wagt der Mönch Dionysius Exigus im Jahre 525 die Terminierung der Geburt Christi. Allerdings verrechnet er sich dabei, wie wir heute wissen, wohl um vier bis sieben Jahre. So ergibt sich der kuriose Umstand: Christus ist mehrere Jahre „vor Christi Geburt“ geboren. Korrigiert wird dieser Fehler jedoch nie mehr.

Weltchronik aus Trier

Das erste Schriftstück, das historische Ereignisse durchgehend auf Basis der Geburt Christi einordnet, ist die „Weltchronik“ des Mönches Regino aus dem Jahre 908. Regino wird um das Jahr 840 als Sohn einer vornehmen fränkischen Adelsfamilie in Altrip geboren und schlägt die theologische Laufbahn ein.

892 wird Regino Abt des Klosters Prüm in der Eifel. Doch das ist nicht einfach nur ein Kloster, sondern eine wirtschaftliche und politische Macht. Seine Besitzungen reichen vom Rhein bis in die Bretagne. 899 zieht Regino sich als Abt nach Trier zurück. In dieser Stadt stirbt er 915 mit etwa 75 Jahren und wird dort auch begraben.

In Trier veröffentlicht er im Jahre 908 das „Libellus de temporibus dominicae incarnationis“ – „Buch über die Zeitläufe der Fleischwerdung des Herrn“. Historische Ereignisse setzt er nicht mehr in Bezug zur Amtszeit der Herrscher, sondern in ihren zeitlichen Abstand zu Christi Geburt; „Inkarnationsjahre“ nennt diese Spanne der Historiker.

Allerdings: Die Chronik von Regino enthält zahlreiche Fehler, weiß die Historikerin Regine Sonntag. „Gültig aber bleibt die singuläre Leistung“, betont sie dennoch. Denn es ist die erste Abhandlung ihrer Art. Und diese Leistung wird auch nicht dadurch geschmälert, dass in den Jahrzehnten danach in dem Werk offenbar kräftig herum redigiert wird.

Im Jahre 965 übernimmt die Kir-che die Berechnung nach Christi Geburt, zählt damit auch ihre Päpste durch. Die entsprechende Tafel ist noch heute im Petersdom zu sehen.

Was den Ablauf der einzelnen Jahre angeht, so gilt zunächst immer noch der Julianische Kalender. Doch der beinhaltet eine Ungenauigkeit von etwa elf Minuten – das ergibt einen Tag Verzug in 128 Jahren. Der Frühlingszeitpunkt verschiebt sich dadurch immer mehr nach vorne. Als Papst Gregor 1572 den Thron Petri besteigt, beträgt dieser Unterschied bereits zehn Tage.

Und das hat dramatische Folgen für die Liturgie der Kirche. Denn das Osterfest, mit der Auferstehung Jesu Christi und dem damit verbunde-nen Heilsversprechen Herzstück der christlichen Religion, folgt gemäß Beschluss des Konzils von Nicäa vom Jahre 325 am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Davon direkt abhängig wiederum ist auch Pfingsten, mit seiner Aussendung des Heiligen Geistes quasi der Gründungsakt der Kirche, 50 Tage nach Ostern.

Papst Gregor setzt daher eine Kalender-Kommission ein, der Gelehrte aus den katholischen Gebieten Italien, Spanien und Bayern angehören. Am Ende einigen sie sich auf den Vorschlag des Italieners Luigi Lilio: In jedem Jahrhundert wird ein Schaltjahr weggelassen, und zwar in 1700, 1800 und 1900, jedoch nicht in jenen vollen Jahrhunderten, deren erste beiden Zahlen durch vier teilbar sind, also 1600, 2000, 2400.

Das Konstrukt scheint kompliziert, ist aber auch nach heutigen Maßstäben durchdacht. „400 gregorianische Jahre haben 146 097 Tage“, rechnet der Mannheimer Astronom Heinz Haber, „Vater“ des Planetariums in der Quadratestadt, anlässlich des 400. Jahrestags der Kalenderreform im Jahre 1982 vor: „Teilt man diese Zahl durch 400, erhält man die mittlere Jahreslänge: 365,2425 Tage.“ Dieser Wert liegt ganz dicht an der astronomischen Länge des Jahres von einem Frühlingsbeginn zum nächsten, nämlich 365,2422 Tage. Der Unterschied beginnt erst mit der vierten Stelle hinter dem Komma – 0,0003.

„Demnach muss man nur alle 3300 Jahre einen Schalttag weglassen“, rechnet Haber vor, „und dann stimmt es wieder für die nächsten drei Jahrtausende.“ Die nächste Änderung muss also erst um das Jahr 4580 erfolgen – für die wenigsten von uns von Relevanz.

Doch neben dieser langfristigen Konzeption wird damals eine andere Vorgabe der Gregorianischen Kalenderreform für die Zeitgenossen zunächst weit drastischer: das einmalige Überspringen von zehn Tagen. Auf den 4. Oktober 1582 soll nämlich der 15. Oktober 1582 folgen.

Rom hat gesprochen. Doch die Vorgabe stößt auf heftigen Widerstand. Viele aus dem einfachen Volk beklagen in ihrer Unkenntnis mathematischer Vorgänge, ihnen würden zehn Tage ihres Lebens gestohlen; es kommt zu Protesten, auch gewalttätigen.

Hinzu treten politische Probleme. Die Kirche in Rom ist zwar immer noch mächtig, aber seit der Reformation von 1517 nicht mehr allmächtig. Und so führen zwar die katholischen Staaten Spanien, Portugal, Italien und Polen die Kalenderreform sofort ein, Bayern zumindest im Jahr darauf, die protestantischen aber nicht. Warum auch sollten sie diesem „papistischen Teufelswerk“ folgen? Innerhalb Europas bestehen nun verschiedene Kalender.

Weihnachten im Januar

Doch weil der neue Kalender in den führenden Wirtschaftsnationen jener Zeit (Spanien, Italien, Frankreich) gilt, setzt er sich dennoch mit der Zeit durch: in Preußen 1612, in der Kurpfalz erst 1686 nach dem Dynastie-Wechsel hin zur katholischen Linie Pfalz-Neuburg. 1752 zieht England nach, das sich unter Heinrich VIII. von Rom losgesagt hat, samt seiner Kolonien in Nordamerika, die ab 1776 zu den USA werden.

Russland folgt erst nach dem Sieg der „Oktoberrevolution“ von 1917, die zwar auch weiter so genannt wird, nach neuer Zeitrechnung aber nicht am 25. Oktober, sondern am 7. November stattfindet. Das russische Weihnachten bleibt am 7. Januar; im 20. Jahrhundert steigert sich der zeitliche Unterschied zwischen Julianischem und Gregorianischem Kalendern bereits auf 13 Tage.

Islamische und asiatische Staaten pflegen weiter ihre Kalender-Traditionen. Doch auf Grund der Globalisierung kommt kein Land am Gregorianischen Kalender ganz vorbei. Und so ist festzustellen: Eine Regelung, die ein liturgisches Problem der katholischen Kirche löst, ist 400 Jahre danach allgemeingültig für die gesamte Welt – obwohl Christen nur zwei Milliarden der 7,8 Milliarden Menschen stellen.

Nur Frankreich schert kurz aus

Bislang gibt es nur einen relevanten Versuch, sich dem zu entziehen: Infolge der Französischen Revolution von 1789 wird ein „republikanischer Kalender“ eingeführt. Mit Abschaffung der Monarchie 1792 gilt das Jahr 1. Der Kalender basiert auf einem Dezimalsystem, das streng durchgezogen wird: zwölf Monate mit je 30 Tagen zu zehn Stunden mit je 100 Minuten und je 100 Sekunden. Doch er scheitert an der Realität, also dem unerlässlichen „Verbuchen“ von Zeit-Resten, und am Beharren des Volkes auf seinem gewohnten Kalender. Schon 1805 schafft Kaiser Napoleon das Ganze wieder ab.

Kuriosität am Rande: Während der Besetzung der linksrheinischen Gebiete durch die Franzosen gilt ihr Revolutionskalender auch in Altrip – dem Geburtsort Reginos. So schließt sich ein Kreis der Geschichte.

Im gesamten deutschsprachigen Raum ist bis heute die Angabe von und nach Christi Geburt üblich. Die DDR verwendet bis zu ihrem Ende 1990 – immerhin ist man ein atheistischer Staat – die Angabe „vor/nach unserer Zeitrechnung“.

Unterschiede gibt es nach wie vor im Detail, etwa bei den Wochen. In Großbritannien und den USA gilt traditionsgemäß entsprechend der jüdischen Zählung Sonntag als erster Tag der Woche. Das lässt sich in den Namen der Wochentage erkennen, die auch wir noch benutzen: Der Mittwoch liegt nur dann in der Mitte der Woche, wenn man als ihren Anfang den Sonntag ansieht.

1978 beschließt die UNO, dass weltweit der Montag als Beginn der Woche zu gelten hat. In Deutschland gilt dafür sogar eine Norm: ISO 8601.

