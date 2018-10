Ein Verein – älter als die Stadt

Ludwigshafen.„Wegen unseres Altersdurchschnitts haben wir Stühle aufgestellt“, scherzte Erster Vorsitzender Klaus Müller in seiner Ansprache, bezogen auf den Männerchor. Im Bürgerhaus Oppau feierte der Liederkranz 1843 mit einem Jubiläumskonzert sein 175-jähriges Bestehen. Im Bühnenhintergrund lief über eine Leinwand eine Galerie mit Fotos aus der Vergangenheit. Musikalische Unterstützung erhielt der Gesangverein von Pianistin Cyxuan To, der Kolpingkapelle Oggersheim und dem vierköpfigen Herren-ensemble Toms und Jerry.

Programm nach Musikgattungen

Unterteilt war das Jubiläumskonzert in Themenblöcke wie Volkslieder, Marschmusik, Trinklieder und Pfälzer Lieder. „Sie sind einer der ältesten Vereine der Stadt“, beglückwünschte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg den Liederkranz und erläuterte: „Wenn ich mir Ihren Vereinsnamen anschaue, fällt sofort die Zahl 1843 auf. Ludwigshafen gibt es als Stadt erst seit 1853.“

Deshalb sei Musik ein wichtiger Bestandteil im Leben. „Tradition ist weder veraltet noch verstaubt, sondern wichtige Voraussetzung für Fortschritt und Zukunft“, sagte Reifenberg. „Sprache ist Kopfarbeit. Musik geht vom Gehör direkt ins Herz“, schilderte die Beigeordnete. Zwischendurch verlas Vereinsmitglied Roman Herberth – inmitten des Publikums sitzend – ein Gedicht.

Unter Leitung von Dirigentin Petra Reith eröffnete der Männerchor mit den Liedern „Von fern klingt leise eine Melodie“ und „Musik ist meine Welt“, gefolgt von den Stücken „Lindenbaum“, „Loreley“, „Ähnchen von Tharau“ und „Jäger Abschied“. Ein Motto des Gesangvereins lautet „Dem Guten, Wahren, Schönen soll der Gesang ertönen“. Einen ähnlichen Spruch, leicht abgekürzt, kann man an der Außenfassade der Alten Oper in Frankfurt lesen. „Wenn man ein Männergesangverein ist, ist man froh, wenn die Frauen mithelfen. Ohne die Frauen wäre das nicht möglich“, lobte Ortsvorsteher Udo Scheuermann (SPD) in seinem Grußwort.

Durch das Programm führte Hubert Eisenhauer von der Arbeitsgemeinschaft der Oppauer Vereine mit tiefergehenden Informationen zu den Liedbeiträgen. Auf der Bühne stimmte die blasende und trommelnde Oggersheimer Kolpingkapelle die Stücke „A Day of Hope“, „Queens Park Melody“, „Kaiserin Sissi“ und „Melton March“ an. „Das Stück steht für Frieden und Gerechtigkeit, es ist ein optimistisches Lied“, schilderte Eisenhauer in Bezug auf das Werk „A Day of Hope“.

Anschließend erhoben die vier Opernsänger des Ensembles Toms und Jerry die Stimmen. Das Quartett intonierte das spirituelle Stück „My Lord What a Morning“. In der Version der Folksängerin Joan Baez, die gegen den Vietnamkrieg demonstrierte, hatte das Lied einst größere Bekanntheit erlangt. Außerdem sangen der Liederkranz und die Gastkünstler noch „Das Pfalzlied“, „Die 12 Römer“, „My Evaline“, „Griechischer Wein“, „Über den Wolken“ und „Jessie’s Girl“– ein Song über eine unerwiderte Liebe innerhalb einer verzwickten Dreiecksbeziehung.

