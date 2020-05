Ein weiterer Fall gemeldet

Ludwigshafen.In Ludwigshafen waren am Freitagmittag insgesamt 308 Corona-Fälle gemeldet. Das ist einer mehr als am Mittwoch, für Donnerstag hat das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises keine Zahlen veröffentlicht. 276 Personen gelten in der Chemiestadt bereits wieder als genesen, aktuell sind also noch 32 Menschen infiziert. Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es insgesamt 230 Corona-Fälle, in Speyer 84 und in Frankenthal 42. jei

