Ein weiterer Fall gemeldet

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle in Ludwigshafen ist am Dienstag um einen auf 328 gestiegen. Das meldete das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises. Die Zahl der aktuell noch infizierten Personen blieb dagegen stabil bei 13, denn mittlerweile gelten 313 Patienten bereits wieder als genesen. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis (250) und in Frankenthal (44) blieben die Zahlen unverändert, in Speyer (94) kam ebenfalls ein Fall hinzu. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.06.2020