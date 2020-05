Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist am Dienstag um einen Fall auf 304 angestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind im Rhein-Pfalz-Kreis am Dienstag vier neue Infizierte gezählt worden – insgesamt beläuft sich die Zahl dort auf 230. In Frankenthal und Speyer gab es im Vergleich zu Montag keine Veränderungen. Dort sind 42 beziehungsweise 84 Corona-Fälle bekannt. tbö

