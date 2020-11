Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona-Infektion

Ludwigshafen.Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist ein weiterer Patient in Ludwigshafen gestorben. Nähere Angaben machte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium nicht. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg damit auf acht. Die Zahl der Neuinfektionen ist indes in den vergangenen Tagen wieder etwas langsamer gestiegen. Bis Sonntagmittags wurden insgesamt 1438 Corona-Fälle registriert – drei mehr als am Freitag. Der Inzidenzwert, die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner, sank auf 131,2. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt er bei 73,7 und in Speyer bei 102,8.

Das Corona-Infotelefon der Stadt ist unter der Telefonnummer 0621/504-6000 nun montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zu erreichen. Zudem können sich Bürger unter der E-Mail: infocorona@ludwigshafen.de an die Stadtverwaltung wenden. ott

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 08.11.2020