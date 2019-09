Einblick in Speicher und Keller

Ludwigshafen.Gemütlich und übersichtlich geht es bei Gabi und Rosemarie in der Carl-Bosch-Straße zu: Die Damen sitzen im Schatten eines Baums in ihrem Vorgarten, an der Gartenpforte hängen Luftballons, im Garten stehen zwei Tische mit ein paar wenigen zu verkaufenden Dingen drauf, dazu noch ein Kleiderständer. „Die Nachbarn haben ganz irritiert geschaut“, erzählen die beiden, als sie ihren Hofflohmarkt

...