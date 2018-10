Einblicke in die Betten-Burgen

Ludwigshafen.Themen-Touren sind in Ludwigshafen sehr beliebt. Jüngster Beweis: Bei einer Führung durch zwei Vier-Sterne-Hotels in der Innenstadt waren 50 Leute zum Treffpunkt am Berliner Platz gekommen. Als „Reiseleiter“ war Stadtmarketing-Chef Michael Cordier im Einsatz. „Wir hatten schon einige Führungen und Ausflüge zum Thema Kultur und Freizeit. Nun haben wir uns gefragt, was noch fehlt in der Reihe – dann sind uns die Hotels eingefallen“, sagte Cordier. „Business-Tagungen bekommt man nur in eine Stadt, wenn man attraktive Hotels anbietet.“

Die beiden Häuser, die die Gruppe ansteuerte, sind grundverschieden. Beim ersten handelte es sich um das traditionsreiche, inhabergeführte Europa-Hotel am Ludwigsplatz, beim zweiten um das Design-Hotel Moxy gegenüber der Rhein-Galerie, einer Hotelkette von Marriott International. Bei den Teilnehmern bestand großes Interesse, einmal hinter die Kulissen der Hotels zu schauen.

„Mich interessieren generell alle Themen, die die City betreffen. Wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Ludwigshafen fahre, sehe ich viele Stellen, die ich bedauerlich finde“, sagte Gerd Hilbert. „Wenn ich mir andere Städte ansehe, zum Beispiel Hamburg, stelle ich fest, dass dort der Wandel der Stadt gelungen ist.“

Anekdoten aus den 1960er Jahren

Auch das Europa-Hotel hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. „Das Hotel wurde 1963 gebaut, zwölf Jahre später ging es konkurs. 1977 wurde es von uns, Familie Benke, übernommen“, erklärte Hotelier Diethelm Benke. Für die Teilnehmer der Führung hatte er noch einige Anekdoten über das Haus aus den 1960er Jahren parat. „Der Konferenzraum im Erdgeschoss hat ein Glasdach. Früher war der Bahnhof noch direkt nebenan, und es fuhren noch Dampfloks. Man musste das Glasdach sofort schließen, wenn eine Lok kam, sonst war alles voller Ruß.“

Chefin Bettina Ankele-Benke führte die Gäste persönlich durchs Haus. „Wir haben 131 Zimmer, unter anderem eine großzügige Maisonette-Suite. Seit 2016 haben wir einen Anbau, in dem es Zimmer mit Küchen gibt, für Langzeitgäste. Manche bleiben bis zu einem halben Jahr“, erklärte die Hausherrin.

Den Teilnehmern der Hotel-Tour gefiel es. „Ich bin mit meiner Frau Gisela aus Friesenheim hierhergekommen, da wir etwas Neues kennenlernen möchten. Man sieht die Hotels ansonsten nie von innen. Heute kann man sich für alles Zeit nehmen, ganz ohne Hektik“, sagte Wolfgang Wolf.

Die Hotelierfamilie Benke ist das ganze Jahr auf Trab, der Veranstaltungskalender ist gefüllt mit speziellen Arrangements wie Gin-Tasting oder „Buffet 1977 meets 2018“.

Nach einem Get-together (deutsch: geselliges Treffen bei Veranstaltungen) auf einer Terrasse im vierten Stock ging es für die Gruppe weiter zum Moxy-Hotel. Das neu erbaute und im vergangenen Jahr eröffnete Hotel ist mit vielen Dekorations-Details ausgestattet. Von manchen Zimmern aus hat man direkten Blick auf den Rhein. Und nebenan lockt die Rhein-Galerie zum Einkaufen und Bummeln.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.10.2018