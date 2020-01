Einblicke in die Chemie

Ludwigshafen.Die BASF lädt am Samstag, 11. Januar, Besucher auf das Werksgelände in Ludwigshafen ein. Beim Erlebnis-Samstag werden unter anderem einstündige Busfahrten durch das Werk angeboten. Die Busse fahren von 9 bis 15 Uhr, um 14 Uhr gibt es auch eine englischsprachige Tour. Teilnehmer müssen mindestens sechs Jahre alt sein und einen Personalausweis mitbringen. Tickets für die Fahrten sind im Besucherzentrum erhältlich. Dort ist von 9 bis 16 Uhr die Ausstellung geöffnet. Thematische Führungen von 20 Minuten Dauer finden zu verschiedenen Zeiten statt. Kinder von sechs bis zwölf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen können an Workshops teilnehmen. Hierfür ist eine Anmeldung unter basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag erforderlich. Das Besucherzentrum ist mit der Straßenbahnlinie 7 zu erreichen, Haltestelle „BASF Tor 1 und 2“. Parkmöglichkeiten gibt es gegenüber von Tor 2. cs

