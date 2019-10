Einblicke in Welt der Sportler

Ludwigshafen.„50 Prozent Glück, 50 Prozent Können!“ So erklärte der Sportfotograf Bernhard Kunz die Qualität seiner Bilder bei der Ausstellungseröffnung in der Zentrale der städtischen Immobiliengesellschaft GAG in der Mundenheimer Straße. Er zeigt sich bescheiden, denn sein Können dürfte zu einem höheren Anteil die Qualität bestimmen. Wobei dazu nicht nur die Beherrschung der Technik gehört, sondern auch die Entscheidung für den passenden Standort, das Gespür für den Augenblick und eine Mischung aus Neugier und Arbeitseinsatz.

Ein Beispiel dafür ist sein Foto des Leichtathlethikstars Usain Bolt, der in der Umkleidekabine enttäuscht seinen Schuh wegwirft. Zuvor wurde der 100-Meter-Läufer wegen eines Frühstarts disqualifiziert. Kunz erzählte den rund 100 Besuchern bei der Vernissage, dass er danach unbedingt ein Bild des enttäuschen Bolt machen wollte. Beim Gang durch den Keller des Stadions sah er zwei Buben, die von außen durch ein Fenster schauten. Er ging hin, sah Usain Bolt im Umkleideraum und drückte genau in dem Augenblick auf den Auslöser, als der Schub durch die Luft flog. Das ungewöhnliche Motiv wurde als „Sportbild des Jahres“ gewählt.

„Man muss sich Bilder erkämpfen und Ideen haben“, betonte Kunz. Als Beleg nennt er sein Foto eines Skispringers bei den Olympischen Spielen in Norwegen, der quasi einen Passagier im Sessellift überholt. Der Fotograf: „Es ist eines meiner Lieblingsfotos, die Jurys bei Wettbewerben sahen das jedoch anders.“ Preise hat er jedoch viele gewonnen, so für den „Synchronsturz“ von zwei Radrennfahrern 1990 bei Darmstadt: Sie liegen beide hintereinander auf dem Rücken, die Räder in der Luft. Dieses Schwarz-Weiß-Foto wurde als „Weltsportbild des Jahres“ ausgezeichnet.

Auf den Auslöser hat Kunz in mehr als 45 Jahren als Fotograf oft gedrückt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck erklärte, dass sein Archiv 16 Millionen Bilder umfasst. Zu den ausgestellten Fotos sagte sie: „Die Bilder erzählen eine Geschichte. Fotografie ist für ihn nicht nur Beruf, sondern Berufung.“ Kunz fotografierte unter anderem bei 15 Olympischen Spielen und neun Fußballweltmeisterschaften.

Vorstand Wolfgang van Vliet erläuterte, dass im Foyer der GAG für rund 18 Fotos Platz sei. Deshalb habe man sich entschlossen, auch auf großen Monitoren im Wechsel Bilder zu zeigen. Die Ausstellung ist bis zum 15. November zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich zugänglich.

Viele Auszeichnungen

Dort sind nur Sportfotos zu sehen, das Spektrum von Kunz ist jedoch deutlich größer: Er hat in über 100 Ländern Bild-Reportagen gemacht und neun Bildbände veröffentlicht. Ausgezeichnet wurde er unter anderem 2012 mit dem Medienpreis des Bezirksverbandes Pfalz und er ist Träger der Pierre-de-Coubertin-Medaille des Landessportbundes Rheinland Pfalz.

Zur aktuellen Fotografie zieht Kunz ein gemischtes Fazit: „Die Kultur des Fotografieren geht durch die Handyfotos verloren.“ Beispielsweise wähle der Fotograf nicht bewusst ein Objektiv aus oder überlege, ob er das Bild „verwischt“ machen möchte. Andererseits lobte er die Qualität der Bilder, die von Mitgliedern von Fotoclubs gemacht werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019