Einbrecher entwenden Küchengeräte

Gescheitert sind hingegen zwei Einbrüche am Dienstag in der Zeit zwischen 7.15 und 13 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Schwanengasse. Den Tätern gelang es nach Polizeiangaben nicht, die Türen aufzuhebeln. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.07.2018