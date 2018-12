Einbrecher erbeuten Alkohol

Ludwigshafen.Eine Reihe von Einbrüchen beschäftigt die Polizei in Ludwigshafen. Wie die Beamten gestern mitteilten, verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, Zutritt zu einem Bistro im Buschweg. Nachdem sie die Tür aufgehebelt hatten, entwendeten sie aus den Lagerräumen mehrere Kisten mit alkoholischen Getränken.

Auf den Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses hatten es die Täter bei einem Einbruch in der Lutherstraße abgesehen. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zudem stiegen Unbekannte am Montag in ein leerstehendes Anwesen in der Eisenbahnstraße ein und beschädigten eine Scheibe. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-24 03 (Bistro) oder -27 73 entgegen. jei

