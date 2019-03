Einbrecher gefasst

Ludwigshafen.Zwei Männer im Alter von 25 und 31 Jahren sitzen seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern gemeinsam mitteilten, wurden die beiden Verdächtigen am Samstag auf frischer Tat bei einem Einbruch ertappt. Demnach verschaffte sich das Duo gegen 2.50 Uhr nachts Zutritt zu einem Wohnhaus in der Bürgermeister-Trupp-Straße. Da die Bewohner aber zuhause waren, bemerkten sie die Eindringlinge und verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen die Verdächtigen kurz darauf fest.

Haftrichter vorgeführt

Noch am selben Tag wurden die Männer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des Verdachts auf Wohnungseinbruchsdiebstahl erließ. Die beiden 25- und 31-Jährigen wurden noch am Samstag in ein Gefängnis gebracht. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019