Einbrecher in Haft

Ludwigshafen.Ein 30-Jähriger polnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz, dem zwei Einbrüche zur Last gelegt werden, ist in Untersuchungshaft gekommen. Er soll nach Polizeiangaben von gestern in der Nacht zum Samstag über ein Kellerfenster in ein Haus in der Sinsheimer Straße gelangt sein. Dort habe er nicht nur Goldschmuck und Bargeld in unbekannter Höhe, sondern auch einen Autoschlüssel entwendet.

Am Samstag sei der 30-Jährige gegen 19.40 Uhr zurückgekehrt und erneut in das selbe Haus eingebrochen. Dies bemerkte der 29-jährige Enkel des Eigentümers. Er verfolgte den flüchtenden Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 30-Jährige wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018