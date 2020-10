Ludwigshafen.Unbekannte haben vergeblich versucht in Ludwigshafen in eine Wohnung einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, scheiterten sie an der Wohnungstür in dem Haus in der Sudermannstraße. Es entstand lediglich ein Sachschaden von 50 Euro. Wer etwas Verdächtiges zwischen 11 und 17 Uhr am Mittwoch wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden unter 0621 963 2773.

