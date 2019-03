Einbrecher stehlen Geld

Ludwigshafen.Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Freinsheimer Straße haben Unbekannte zwei Geldkassetten, Dokumente und Unterlagen erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten sich die Täter gegen 3 Uhr in der Nacht zum Dienstag Zutritt zu dem Anwesen verschafft. Sie durchwühlten das Wohnzimmer und entkamen im Anschluss unbemerkt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Weniger Glück hatten dagegen Kriminelle, die im Zeitraum von Montag bis Mittwoch in eine Gaststätte in der Sebastian-Bach-Straße einzusteigen versuchten. Laut Polizei scheiterte das Vorhaben an der Eingangstür, weshalb nur ein geringer Sachschaden entstand. Auch auf eine Wohnung in der Leopoldstraße hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch abgesehen, sie blieben jedoch an der Terrassentür hängen. Auch hier entstand geringer Sachschaden. Hinweise zu den Fällen nimmt die Kripo unter Telefon 0621/963-27 73 entgegen. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019